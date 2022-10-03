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Kayserili uzman çavuş trafik kazasında şehit oldu

Kırklareli’de görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit, geçirdiği trafik kazasında şehit oldu.

Kırklareli'de görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit, geçirdiği trafik kazasında şehit oldu.


Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit, Kırklareli D-100 Karayolu Edirne istikameti Ayvalı Kavşağı'nda görevli olduğu esnada meydana gelen trafik kazasında şehit oldu. Şehit Cerit'in cenazesi, Kırklareli'de düzenlenecek olan törenin ardından memleketi Kayseri'ye uğurlanacak.


Evli ve 1 çocuk babası olan Hüseyin Cerit (42), öğle namazını müteakip Pınarbaşı ilçesi Büyükkaramanlı köyünde kılınacak namazın ardından defnedilecek.

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