Kayserili vatandaşlar 'Bahar Şenliği'nde müzik ziyafeti yaşadı

KAYSERmall Outlet Alışveriş Merkezi, 'Bahar Şenliği‘ etkinliklerinde Uğur Arslan ve Zakkum'u Kayserililer ile buluşturdu.

İlkbahar-Yaz sezonu Kayseriler için coşku ve müzik ziyafetiyle başladı. Havaların ısınmasıyla Bahar şenliği‘ etkinliklerine start veren KAYSERmall Outlet Alışveriş Merkezi, bu kapsamda sevilen sanatçı Uğur Arslan ve müzik grubu Zakkum'u ağırladı.

Sevilen sunucu ve şair 6 Nisan Cumartesi günü birbirinden güzel şiirlerini ve AVM ziyaretçileri için seslendirdi. Uğur Arslan, sevilen şiirlerini ve bu şiirlere ahenk katan şarkılarla izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Konsere yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler keyifli saatler geçirdi. Konser sonunda kitaplarını ve cd‘lerini sevenleri için imzalayıp, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Zakkum sahnede

Ünlü rock grubu Zakkum ise 7 Nisan Pazar günü sevilen şarkılarını KAYSERmall Outlet AVM ziyaretçileri için seslendirdi. Özellikle gençlerin sevdiği müzik grubu arasında yer alan Zakkum, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ile ziyaretçilerin gönlünü fethetti. Yoğun ilgiden memnun olduklarını dile getiren grup üyeleri, Kayserililere teşekkür etti. Konser sonunda ziyaretçilerle fotoğraf çektirdi.

AVM Müdürü Serkan Gök, “Bahar Şenliğini düzenleyerek Kayseri'ye yıldız yağdırdık ve yağdırmaya devam edeceğiz. Tüm Kayseri halkını davet ediyoruz “dedi.