İhlas Haber Ajansı

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Kayserililer depremlerin ardından akşamı parklarda geçiriyor

Kayserililer şehirde meydana gelen depremlerin ardından evlerine giremezken, geceyi parklarda geçiriyor.



Kayseri'de merkez üssü İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi olan 4.7, 4.4, merkez üssü Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi Mahallesi olan 4.3'lük depremler paniğe yol açtı. Bazı vatandaşlar havanın kararmasıyla evlerine girmedi. Parklara akın eden vatandaşların bazıları da araçlarında zaman geçirdi. Tedbir almak için parklara geldiklerini söyleyen vatandaşlar, daha sonra evlerine geçeceklerini belirtti.

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