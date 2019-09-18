Kayserililer En çok 444 38 33 Numaralı Telefonu Sevdi

Kayseri Devlet Hastanesi'ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ordusu, 2019 yılı içinde 444 38 33 numaralı telefondan kendilerine ulaşan 22 bin 500 hastaya muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmeti sağladı.

Büyük özveri ile çalışan Evde Sağlık Hizmetleri ekibini ziyaret eden Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop “Evde Sağlık Hizmetleri birimini yerinde ziyaret ederek hizmet kalitesinin verimliliğini artırmak için gerekli çalışmaları başlatmış durumdayız. 2018 yılı Haziran ayında başlayan Devlet Hastanesi'ndeki hizmetlerimize Evde Sağlık Hizmetlerimizde eklendi. Evde Sağlık Hizmetleri Birimimiz muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon gibi hizmetlerini evde vermektedir” dedi.

Başhekim Uzm. Dr. İsmail Altıntop, “Hastalarımızın evlerine giderek yerinde değerlendiren sağlık çalışanlarımız gerekli görüldüğü durumlarda Palyatif ünitemizle birlikte koordineli olarak hastanemizde takip edilmektedir. Toplam 5050 hastanın takibi alındığını ve halen 5000 hastaya Kayseri'de evinde sağlık hizmeti verilmeye devam edildiği görülmektedir. 2019 yılında 22.500 hastaya ekibimiz hizmet vermiştir” diyerek şu şekilde konuştu. “Buradan öncelikle tüm sağlık personelimize çok teşekkür ediyoruz. Sağlık hizmetinin hastanede verilmesi, personelin eve giderek sağlık hizmetini vermesinden daha kolaydır. Bu sebeple personellerimiz zor olan evde sağlık hizmetini büyük bir özveriyle gönüllü olarak vermektedir. Hizmetlerimizin kalitesi her gecen gün artarak devam edecektir. Sağlıklı günler diliyorum” dedi.

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi sorumlusu hemşire Semra Dinçsoy ise “Evde Sağlık Hizmetlerine hastalarımız ulaşmak için 444 38 33 numaralı telefondan başvurularını yapabilirler. Hastalarımız başvurularını yaptıktan sonra, gün içerisinde kendilerine dönüş sağlayarak enjeksiyon, pansuman, sonda takılması, nakil hizmetleri veya hastaların raporlarının yenilenmesi gibi hastaların ihtiyacına yönelik hizmetleri vermekteyiz” dedi.