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Kayserililer güne karla uyandı

Kayseri’de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Kayseri'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.


Kayseri'de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla beraber vatandaşlar güne karla uyandı. Sabah saatlerinde işe gitmek için uyanan vatandaşlar, arabalarının üzerinde biriken karları temizledi. Bazı vatandaşlar da şemsiye ile kendini kardan korudu.


Karın yağması ile beraber çok mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, karın rahmet ve bereket olduğunu söyleyerek, yağışın devam etmesini istediklerini belirtti.

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