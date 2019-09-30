Kayserililer kalede buluşuyor

Hafta sonu on binlerce kişi Kayseri Kalesi'ndeki etkinlikleri takip etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri Kalesi'ni Kültür Sanat Merkezi haline getirmesiyle sosyal hayata da büyük bir canlılık getirdi. Hafta sonu vatandaşların akınına uğrayan Kayseri Kalesi, pek çok kültür ve sanat etkinliğinin mekanı haline geldi. Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi'nin tanıtım programında atlı birlikler, surlarda gösteriler yapan yeniçeriler ve konserler büyük bir ilgiyle karşılaştı. Tanıtım etkinliklerinin ardından da yeni ve modern Arkeoloji Müzesi ile Sanatçılar Sokağı'ndaki farklı sanat dallarında yapılan etkinliklere büyük ilgi gösterildi. Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi'nde KAYMEK tarafından iki ayrı sergi açıldı. Resim sergisi ile Seferden Zafere Türk Kadını Sergisi vatandaşlar tarafından ilgiyle gezildi. Tarihe damga vurmuş 35 kahraman Türk kadınının hikayesinin epik tarzda sunulduğu Seferden Zafere Türk Kadını sergisi büyük beğeni topladı. Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi'nde yer alan Sanatçılar Sokağı'nda ise farklı dallardaki 28 sanatçı, sanatlarını izleyiciler önünde sergileme imkanı buldu. Ressamdan ebru sanatçısına, çömlekçiden deri sanatçısına, ahşap oymacılığından fotoğrafçılık ve tespih yapımına kadar pek çok el sanatı ve sanatçısı kaleye renk kattı.

Her gün on binlerce insanın bir araya geldiği Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi'nde etkinlikler hız kesmeden devam edecek. Kayseri Kalesi'nde başta konserler olmak üzere pek çok kültür sanat etkinliği gerçekleştirilecek.