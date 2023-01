Kayserililer şehrin takımına sahip çıkıyor

Memduh Büyükkılıç, tüm taraftarları Süper Lig temsilcimiz Yukatel Kayserispor'un evinde konuk edeceği Fatih Karagümrük maçına davet ederken, Kayserililer şehrin takımına destek olacaklarını söylediler.

Şehrin markası Yukatel Kayserispor, Süper Ligin 17'inci haftasında 4 Ocak 2023 Çarşamba günü, Vavacars Fatih Karagümrük takımını konuk edecek. Kayserispor'u yalnız bırakmayan ve şehirde takıma karşı oluşan desteğe her zaman öncülük eden, 'Şehrimizin markası, sarı kırmızı sevdamız' diyen Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'un daima yanında olacaklarını vurguladı. Başkan Büyükkılıç, sarı kırmızılı takımın çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağını ifade ederek, “Süper Lig'in 17'inci haftasında 4 Ocak 2023 Çarşamba günü, saat 17.00'de Vavacars Fatih Karagümrük takımını konuk edeceğiz. Kayserispor'a desteğimizi her zaman sürdürüyoruz. Taraftar desteğinin önemine de çok özen gösteriyoruz. Kayseri, Çarşamba günü Kayserispor'umuzun yanında olalım. Önemli bir maça çıkacak olan takımımıza başarılar diliyoruz” diye konuştu.

CUMHURİYET MEYDANI'NDA KAYSERİSPOR'A DESTEK

Öte yandan Kayserililer de, Yukatel Kayserispor'un her zaman yanında olduklarını, her maçta takımı desteklediklerini söylediler. Kayserispor'un her zaman destekçisi olduğunu ifade eden Gizem Aydoz, “Çarşamba günkü maçın kilit bir maç olduğunu düşünüyorum. Kayserispor'a başarılar diliyorum. Memleketimizin takımına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ramazan Kocabey ise Kayserispor'un destekçisi olduklarını belirterek, “Kayserispor taraftarıyız. Yurtdışından geldim. Gidebildiğimiz kadar gidiyoruz maçlara. Kayserispor'umuzu destekliyoruz her zaman. Çok seviyoruz. Başka bir takımda tutmuyoruz. Ölümüne Kayserisporluyuz” dedi.

Taraftar Yusuf Turhan da, “Çarşamba günü maçımız var. Bütün halkımızı bekliyoruz. Kayserispor'u her zaman destekliyoruz” derken, Sado Gürbüz ise “Kayserili olarak, Kayserispor'u destekliyoruz. Çarşamba günü de maçımız var. Kayserispor'u sevenleri, Kayseri halkını maça bekliyoruz inşallah” ifadelerini kullandı.