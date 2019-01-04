Kayserililer Tokat Erbaaspor'da

Tokat Erbaaspor, Kayserili futbolcular Mehmet Tatlı, Bilal Kılıç ve Gökhan Açıkgöz'ü kadrosuna kattı.

Spor Toto 3.Lig 1.Grup ekiplerinden Toka Erbaaspor'da Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor alt yapısından yetişen 3 önemli oyuncuyu transfer etti.

Kayserispor alt yapısından yetişen birçok takımda forma giyen 1995 doğumlu Mehmet Tatlı ve Kayseri Erciyesspor alt yapısından yetişen 1994 doğumlu Bilal Kılıç ile 1993 doğumlu Gökhan Açıkgöz ligin ikinci yarısında Mavi-Beyazlı formayı giyecekler.

Ligin ilk yarısında Osmaniyespor'da forma giyen Bilal Kılıç, Bergama Belediyespor'da oynayan Mehmet Tatlı ve Bölgesel Amatör Lig takımlarından Hatay ekibi Arsuz Karaağaçspor'da oynayan Gökhan Açıkgöz, Tokat Erbaaspor için mücadele edecekler.