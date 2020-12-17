Kayserililer yılbaşında kuruyemişi zamsız yiyecek

Kayseri'de kuruyemişçilik yapan Cuma Tan, yılbaşında kuruyemişte zam olmadığını söyleyerek, “Geçen seneye göre fiyatlarda yüzde 30 civarında düşüş var” dedi.

Kayseri'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarıyla beraber vatandaş evde kalınca kuruyemişlere talep arttı. Yaklaşan yılbaşı öncesinde kuruyemişe zam yapılmadığını söyleyen kuruyemişçi Cuma Tan, ürünlerin fiyatlarında düşüş yaşandığını kaydetti.

Tan, “Yılbaşında kuruyemişe kesinlikle zam yok. Geçen seneye göre fiyatlar ciddi bir şekilde düşüş ivmesinde. Bu düşüş halen de devam ediyor. Geçen sene ithal Çin çekirdeği piyasada 24-28 TL bandında satılıyordu. Bu sene aynı kalite çekirdeğin yerlisini 18 TL'ye satıyoruz. Ciddi bir düşüş yaşandı. Diğer ürünlerde de aynı şekilde. Antep fıstığı, badem, kaju, ve leblebilerde düşüş var. Geçen seneye oranla yüzde 25-30 civarında, hatta bazı ürünlerde yüzde 50'lere varan bir düşüş var” ifadelerini kullandı.