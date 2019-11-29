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Kayseri'nin altın kızı Hayriye Türksoy yarı final maçına çıkacak

Antalya’da düzenlenen Kickboks Dünya Büyükler Şampiyonası’na katılan Hayriye Türksoy, bu akşam yarı final maçına çıkacak.

Antalya'da düzenlenen Kickboks Dünya Büyükler Şampiyonası'na katılan Hayriye Türksoy, bu akşam yarı final maçına çıkacak.


Antalya'da 3 gün önce başlayan ve 70 ülkeden bin 250 sporcunun katıldığı Kickboks Dünya Büyükler Şampiyonası'nda Kayserili sporcu Hayriye Türksoy da ter döküyor. Şampiyonada rakiplerini yenen Hayriye Türksoy bu akşam 17.30'da yarı final maçına çıkacak. Kick Boks da 4, Wushu da 4 olmak üzere 8 defa üniversiteler arası yarışlarda şampiyonlukları bulunan, Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen Wushu Dünya Şampiyonası'nda 3. olan Hayriye Türksoy, yarı final maçında Polonyalı Mosko Karolina ile karşı karşıya gelecek.

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