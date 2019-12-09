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Kayseri'nin BAL temsilcileri haftayı puan ile kapattı

Bölgesel Amatör Lig 5.

Grup'ta yer alan iki Kayseri takımı haftayı puan ile kapattı. Yahyalıspor, kendi evinde Tüysüzspor'u 5-1 yenerken, Talasgücü Belediyespor ise deplasmanda Kapdokya Göremespor ile golsüz berabere kaldı.


Grup'ta ilk yarının son haftasına girilirken, Kayseri'nin iki takımı da haftayı puan ile tamamladı. Ligin 12. haftasında kendi evinde grubun alt sıralarında bulunan takımlarından Tüysüzspor'u konuk eden Yahyalıspor, ilçe stadındaki maçtan 5-1 galibiyet ile ayrıldı.


Rakibi önünde baştan sona üstün oynayan ve ilk 45 dakikayı 3-0 önde tamamlayan Yahyalıspor'un golleri Emre Özden (2), Süleyman Öztürk (2) ve Latif Aydemir'den geldi. Kayseri'nin bir diğer temsilcisi Talasgücü Belediyespor ise deplasmanda Kapadokya Göremespor ile 0-0 berabere kaldı. Bu skorların ardından Talasgücü Belediyespor puanını 22'ye çıkartırken, Yahyalıspor ise 15 puana yükseldi.

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