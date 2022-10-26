Kayseri'nin denizi ağaçlandırılıyor

Kocasinan Belediyesi'nin ev sahipliğinde; Kayseri Valiliği, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü'nün desteğiyle Yamula Barajı çevresine sezonun ilk ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi. Daha yeşil Kayseri için ağaçlandırma çalışması yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür eden Vali Gökmen Çiçek, Kuşçu bölgesine, toplam 12 milyon ağaç dikeceklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi'nin ev sahipliğinde; Kayseri Valiliği, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü'nün desteğiyle Yamula Barajı çevresine sezonun ilk ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi. 3 bin 500 ağacın toprakla buluştuğu Kuşçu Mahallesi'nde gerçekleştirilen programa; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kayseri Orman Bölge Müdürlü İsa Çapkın, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Ak Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, il müdürleri, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi, Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, 75. Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Ahmet Eren Anadolu Lisesi öğretmenleri ile öğrenciler katıldı.

"Şehirlerin güzelleşmesi büyük emek istiyor"

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Çolakbayrakdar, şehirlerin güzelleşmesi için büyük bir emek istediğine dikkat çekerek; “ 6 bin yıllık geçmişi olan kadim Kayseri'mizin, geleceğe damga vurması için çok çalışmamız gerekiyor. Özellikle geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bırakacağımız güzel ve mutlu olacakları bir şehir inşa etmemiz lazım. Bu doğrultuda Kocasinan'ımızı geleceğe taşıyacak hizmetler üretiyoruz. Bugünkü ağaç dikme etkinliğimizle toprakla buluşacak olan ağaçlar, ileriki zamanlarda büyük bir ağaç olacak ve insanlar buraya geldiği zaman keyif alacağı mekanlar olmuş olacak. Uzun zamandır bu bölgede çalışmalar yürütüyoruz. Sayın Valimizden bu bölgeye ağaç dikilmesi için talepte bulunduk. Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Kuşçu'ya sadece ağaç dikme etkinliğiyle kalmayacağız. Valiliğimiz işbirliğiyle burayı, su sporları merkezi yapıyoruz. Bütün gayretimiz, geleceğimizin teminatı gençlerimiz içindir. Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları gençlerimizindir. Kamu kurumların hepsiyle birlikte Kayseri'mizi güzelleştirmek için yoğun gayret ediyoruz. Özellikle bu bölgenin güzelleştirmesinde Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki, Sayın Bekir Yıldız Abimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ise anlamlı ve önemli etkinlikten dolayı başta Vali Gökmen Çiçek ve Başkan Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da; “Kayseri'mizin her bir bölgesi ayrı bir güzel ama dinamik gençlerimizle daha güzel. ‘İnsani yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle ‘Doğayı korumak istiyorsanız, ağaç dikeceksiniz' anlayışı içerisinde çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla şehrimizde 2 binden fazla park ile yeşile ve ağaca büyük önem veriyoruz. Böyle güzel anlamlı etkinlikten dolayı başkanımıza ve Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kayseri'nin bambaşka özellikleri var"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri'nin farklı ve bambaşka özellikleriyle bir şehir olduğuna değinerek; “Kayseri'ye hizmet etmek büyük bir onur ve şereftir. Bundan dolayı şehrimizin kıymetini bilelim. Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar, bu bölgeye ağaçlandırma talebi bulunduğunda zannediyordum ki toprağı kazıp, hemen ağaç dikeceğiz. Ama bu bölgenin kayalık ve zorlu toprak olduğundan ağaçlar büyümüyor. O yüzden Kayseri Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından özel topraklar bu bölgeye getirildi ve tek tek ağaçların dikileceği yerlere döküldü. Burada büyük bir emek ve gayret var. Özellikle yeşile verdiği değerden dolayı Büyükşehir Başkanımızı ve Kocasinan Başkanımızı tebrik ediyorum. Bu bölgeye inşallah 12 milyon ağaç dikeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin öğrenci ve öğretmenlerle birlikte ağaçları toprakla buluşturmasıyla program sona erdi.