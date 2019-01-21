Kayseri'nin Develi ilçesinde iki metre kar hayatı felç etti

Kayseri'nin Develi ilçesinde bazı mahallelerde yaklaşık 2 metreye ulaşan kar hayatı felç etti. Vatandaşlar evlerine ulaşabilmek için kar içerisine tüneller kazdı.

Geçen hafta başlayan kar yağışı Saraycık ve Dereşim Mahallesinde hayatı neredeyse durdurdu. Kalınlığı 2 metreye ulaşan kardan dolayı yollar kapandı. Vatandaşlar evlerinden dışarıya çıkabilmek için karlar arasında tünel kazmak zorunda kaldı. Sular ve elektrikler kesilince, iş lüks lambalarına ve pınardan su taşımaya kaldı. Elektrik kesintileri tam olarak giderilmese de, KCETAŞ'ın çalışmalarıyla bir hafta sonra bazı yerlere elektrik verilebildi. Bir vatandaşın traktörünün üzerine çatı uçtu. Kimi yerde ağaçlar yıkıldı. Saraycıklılar yaşamlarını devam ettirmek için erkek, kadın, çoluk çocuk demeden kazma küreğe sarıldı.

Kızıyla birlikte lüks lambası için tüp doldurmaya çıkan bir baba, “Kızımla tüp doldurmaya gittik. Bir haftadır elektrikler kesik olunca lüks lambası kullanıyorduk, o yüzden tüpümüz bitti” diye konuştu.

Pınardan su dolduran bir kadın da, normal şartlarda içmek için kullanmadıkları suya muhtaç kaldıklarını söyledi. Traktörünün üzerine evinin çatısı devrilen bir başka mahalle sakini ise, “Sabah baktık çatı traktörün üzerine düşmüş, yapacak bir şey yok” dedi.

Mahalle sakinleri şimdi bir an önce kesik olan su ve elektriklerinin gelmesini bekliyor.