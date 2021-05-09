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Kayseri'nin doğa harikası Büğüleyen açılmayı bekliyor

Kayserinin Develi ilçesinde bulunan doğa harikası Büğüleyen mesire alanı, açılmayı bekliyor.


Develi ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi içerisinde bulunan ve Erciyes'te eriyen karların karların oluşturduğu göleti ile kendine hayran bırakan ‘Saklı Bahçe' olarak da bilinen Büğüleyen mesire alanı, kısıtlamaların gelmesi ile beraber ziyaretçilerine kapılarını kapattı.


Özellikle hafta sonları yüzlerce ziyaretçisi olan Büğüleyen mesire alanı, yaz aylarına doğru girerken ağırlayacağı misafirleri için açılmayı bekliyor.

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