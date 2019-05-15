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Kayseri'nin Ferdi Tayfur'u hayatını kaybetti

’Kayseri’nin Ferdi Tayfur’u olarak bilinen yerel ses sanatçısı Mehmet Düzçekiç, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

'Kayseri'nin Ferdi Tayfur'u olarak bilinen yerel ses sanatçısı Mehmet Düzçekiç, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.


Söylediği şarkılarla ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'u hatırlatan ve bu özelliği nedeniyle Kayseri'de 'Kayseri'nin Ferdi Tayfur'u olarak bilinen Mehmet Düzçekiç, önceki gün bisikletiyle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde ilerlerken kamyon ile çarpışması sonucu hayatını kaybetti.


60 yaşında hayatını kaybeden Düzçekiç'in cenaze namazı öğle namazını müteakip Argıncık Cami Kebir'de kılındı. Düzçekiç'i yalnız bırakmayan sevenleri, camiye akın etti. Kılınan namazın ardından Düzçekiç'in cenazesi, Argıncık Mezarlığı'na defnedildi.

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