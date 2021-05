Kayseri'nin gururları ETTU Eurotalents Kampı'nda

Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi ve Milli Takım Sporcuları Ecrin Çetin ile Betül Nur Kahraman, Dünyanın en iyi sporcularıyla Karadağ'ın Podgorica kentinde antrenman yapıyor. Avrupa Klasmanındaki puanlarına göre Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) tarafından davet edilen Kocasinanlı Milliler, yeteneklerini ve becerilerini uluslararası arenada sergiliyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Takımı sporcularının gerek ferdi gerekse takım olarak müsabakalarda gösterdiği başarılar sayesinde, Kayseri'nin adını Türkiye ve Dünyanın her yerinde duyurup başarıyla temsil ettiklerini söyledi.

Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan'ın adını yine uluslararası camiada duyuracak olan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi. Kocasinan Belediyesi olarak masa tenisinde büyük başarılara imza attıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nün her alanda elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Özellikle masa tenisi takımımız uluslararası başarılarla tarihe geçiyor. Ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp, İstiklal Marşımızı Uluslararası camiada okutturarak, her defasında bizim gururumuz oluyorlar. Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Takımı gerek ferdi gerekse takım olarak müsabakalarda gösterdiği başarılar sayesinde ilimizin adını Türkiye ve Dünyanın her yerinde duyurup, şehrimizi ve hatta ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. Ayrıca bireysel olarak Ecrin Çetin ve Betül Nur Kahraman sporcularımız, ETTU Eurotalents kampına davet edilmesiyle kariyerlerine yeni bir sayfa açtı. Birçok tarihi başarılara imza atan ve Türkiye'yi temsil eden sporcularımızı tebrik ediyorum. Gerek Kocasinan Belediyesi olarak gerek ise şahsım olarak her zaman sporcularımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Avrupa Klasmanındaki puanlarına göre Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) tarafından davet edilen Kocasinanlı Milliler, 2 sporcuyla birlikte Türkiye'yi temsil ediyor. Kampa, Kocasinan'ın Masa Tenisi sporcuları Ecrin Çetin sporcu, Betül Nur Kahraman ise antrenör olarak katıldı. Eurotalents U-13 Gelişim Kampı ve U-12 Ön Seçim Kampının bir arada olduğu organizasyona Karadağ'ın Podgorica kenti ev sahipliği yapıyor. Eğitim kampının sonunda yapılacak değerlendirmeye göre sonraki çalışmalarda yer alacak olan Kocasinanlı Milliler, Ülkemizi en güzel şekilde temsil etmenin gururunu yaşatacaklar.