Ş. tarafından hazırlanarak, tasarımı ve zengin içeriği ile dikkat çeken ‘Erciyes 2019 Kış Dergisi' büyük beğeni topluyor.

Ş.'nin Erciyes Dağı'ndaki sportif faaliyetleri, etkinlikleri akademik ve teorik bilgilerle bütünleştirerek baskıya hazırladığı ‘Erciyes 2019 Kış' dergisi keyifli okumu deneyimi sunuyor. Yaz ve Kış edisyonu olmak üzere yılda iki kez yayınlanan derginin içerikleri okuyucuya hem Türkçe hem de İngilizce olarak aktarılıyor. Kayseri'nin iki dilli tek turizm dergisi olma özelliği taşıyan dergi içerisinde Rusya, Ukrayna ve Polonya'dan Kayseri Erciyes'e direkt charter uçuş seferlerini başlatan operatör yöneticilerinin kış destinasyonu olarak Erciyes Dağı'nı neden tercih ettiklerini, Kayseri'nin kültür ve medeniyetler mozaiği Talas'ın tabiat değerlerine yer verilirken, Erciyes Kayak Merkezi'nin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni alma süreci bulunuyor. Erciyes'te düzenlenen Snowboard Dünya Kupası, Avrupa Kar Voleybolu Kupası, Snowkite Dünya Kupası gibi global sportif organizasyonlar ve etkinlikler de geniş bir şekilde okuyuculara aktarılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in sunuş yazısıyla başlayan dergide Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'nun Erciyes'in Türk kayağına yeni soluk getirdiğini anlatan yazısının yanında dağ ve şehir otel yöneticilerinin, gezgin yazarların, gazetecilerin söyleşilerine yer veriliyor.Dergi 'de ayrıca Erciyes Master Plan'ın bugünü, Kayseri'nin 100 yıllık geçmişine tanıklık etmiş Milli Mücadele Müzesi, Erciyes AŞ Kayak Kulübü sporcularının uluslararası başarısı, ve Erciyes'in global turizm camiasında tanıtımı ile ilgili çok geniş bilgiler yer alıyor.

Dergi ile ilgili bir açıklama yapan Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Erciyes dergimiz hem tasarımı ile hem de içerik açısından farklı bir soluk getirdi. Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilen sosyal ve sportif faaliyetlerimizin yanından önemli isimlerin yazı ve önerilerinin bulunduğu bu mecmua hem yerli hem de yabancı kayak sever ve tatilciye yani mümkün olduğunca geniş kitleye ulaşması için Türkçe ve İngilizce dillerinde çıkartıyoruz. Çok faydalı bilgilerin bulunduğu bu dergimizin okuyucular tarafından beğenilmesi bizi çok mutlu ediyor” dedi.