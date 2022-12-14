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Kayseri'nin ilk ‘Baby Shark' etkinliğine büyük ilgi

Kentin en modern ve en seçkin alışveriş merkezlerinden Tuna Life Center, çocuklar için düzenlediği etkinliklerle miniklerin ve ailelerin ilk adresi olmaya devam ediyor.


Baby Shark'ın muhteşem gösterisi, resmi lisansı ile Kayseri'de ilk kez çocuklarla 10-11 Aralık tarihleri arasında Tuna Life Center'da minik sevenleriyle buluştu. Hafta sonu iki gün boyunca 3'er seans olarak gerçekleşen Baby Shark etkinliğinde minikler ve aileleri doyasıya eğlendi.


Birbirinden keyifli, eğitici ve eğlenceli müzikler eşliğinde dans eden çocuklar Baby Shark ile birlikte enerji depoladı.

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