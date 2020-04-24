Kayseri'nin ilk dijital televizyonu Olay Türk şimdi de kablo TV'de

Geçtiğimiz yıl 'Kayseri'nin ilk dijital televizyonu' sloganıyla Artı Dijital Medya platformu üzerinden İpTv ve Smart Tv'lerden yayın hayatına başlayan Olay Türk Tv, kuruluşunun birinci yılında Kablo Tv Platformu'nda da yayına geçti.

Olay Türk Tv Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Osman Çiftci, birçok şey gibi gazete ve televizyonculuğun da dijitalleştiğini belirterek, “Televizyon olgusu varlığını korumaya devam ederken televizyonun izleyiciye ulaşma şekli değişiyor. Önceden antenle izlenebilen karasal televizyonlar vardı ve değişim sürecinde fonksiyonunu yitirdi. Bunun yerini uydu televizyonları almıştı ki uydu televizyonculuğunun yanında dijital platform yayıncılığı da öne çıkmaya başladı. Artık televizyonlar kablo üzerinden ve internet üzerinden izleyiciyle buluşuyor. Biz de değişime ayak uydurarak Kayseri'de öncü olma yolunda ilerledik. Geçen yıl Artı Dijital Medya Platformu üzerinden AppleTv, Next Nextstar, Redline, Korax gibi İpTv kutularında ve bunun yanısıra Smart özellikli bütün televizyonlarda dünyanın her yerinden izlenebilen Kayseri'nin ilk dijital televizyonunu kurduk. Ürettiğimiz yerel içeriği dünyanın dört bir yanında yaşayan hemşehrilerimize ulaştırdık. Bunun yanısıra Facebook, Twitter, periscope, YouTube gibi sosyal medya platformlarında da programlarımızı yayınladık. Sonrasında ise yayınlarımızı dijital dünyada daha fazla platformda izleyici ile buluşturmak için çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

"RTÜK lisansı aldık, TÜRKSAT, Uydunet üzerinden Kablo TV'de, Teledünya'da yayına geçtik"

Radyo Televizyon Üst Kurulu nezdinde 2019 yılında lisans çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Çiftci, “Kablo platformunda Türkiye genelinde HD kalitesinde yayın yapmak için RTÜK lisansımızı 2020 yılı itibariyle aldık.

Kablo platformunda yayın yapan mecralarda da yayınımızı vermeye başladık. İlk olarak Türksat Uydunet üzerinden Head-End bağlantılarımız kuruldu, KabloTv Teledünya 892'nci kanaldan da yayınımızı verdik” şeklinde konuştu. Aynı zamanda Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı da olan Gazeteci Osman Çiftci, imtiyaz sahibi olduğu Kayseri Olay Gazetesi'nin Kayseri'de habercilikte marka olduğunu, www.kayseriolay.com'un ayda 2 milyonun üzerinde tıklama aldığını ifade ederek, “Olay Türk TV için RTÜK lisansımızı tematik haber kanalı olarak aldık. Kayseri Olay'da olduğu gibi, Olay Türk Tv'de de gazetecilik yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Olay budur diyoruz” dedi.

Korona virüs nedeniyle kokteyl kapalı

Çiftci, Korona virüs salgınından dolayı düzenlemeyi planladıkları etkinlikleri iptal etmek zorunda kaldıklarını da şöyle anlattı;

“Televizyonumuzun kuruluşunun 1. yılını Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde bir kokteyl ile kutlayalım, KabloTv yayınına başladığımızı da bu vesileyle kamuoyuna duyuralım istemiştik. Cemiyet Başkanımız Veli Altınkaya ile kokteyl hazırlıkları için cemiyetimizin hizmet binasında keşif bile yapmıştık ama Korona virüs salgını araya girince kutlama etkinliğinden vazgeçtik.”