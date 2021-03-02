Kayseri'nin ilk kadın belediye başkanı vefat etti

Develi ilçesine bağlı Şıhlı kasabasında eşinin şehit edilmesi sonrasında 1971 ve 1973 yılları arasında belediye başkanlığı yapan ve Kayseri'nin ilk kadın belediye başkanı Rabia Bulut vefat etti.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Şıhlı mahallesinin kasaba olduğu dönemlerde ilk belediye başkanı olan Hacı Bulut, 1971 yılında şehit edildi. Eşinin şehit edilmesinin ardından Rabia Bulut belediye başkanı seçildi. Kayseri'nin ilk, Türkiye'nin üçüncü kadın belediye başkanı olan Rabia Bulut, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Rabia Bulut, 1971 ve 1973 yılları arasında belediye başkanlığı yaptı. Rabia Bulut, bu gün Ankara'da Yahyalar Camii'nde kılınacak olan namazın ardından Karşıyaka mezarlığında defnedilecek.