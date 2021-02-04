Kayseri'nin nüfusu 1 milyon 421 bin 362 oldu

TÜİK Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu, düzenlediği basın toplantısında Kayseri'nin nüfusu hakkında bilgiler verdi. Uslu, "Kayseri'de ikamet eden nüfus 2020 yılında bir önceki yıla göre 14 bin 46 kişi arttı. Erkek nüfus 712 bin 710 olurken, kadın nüfus 708 bin 745 oldu. Buna göre Kayseri'nin toplam nüfusunun yüzde 54.14'ünü erkekler, yüzde 49.86'sını kadınlar oluşturdu. Kayseri 81 il içerisinde toplam nüfus bakımından 15. sıradadır. Kayseri'nin yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde 12.7 iken, 2020 yılında binde 9.9 ile iller arasında artış hızı büyüklüğüne göre 21'inci il oldu. Kayseri ilçelerinde 2020 yılında en yüksek yıllık nüfus artış hızı binde 12.1 ile İncesu'da gerçekleşirken, en düşük yıllık nüfus artış hızı binde -67.8 ile Özvatan'da gerçekleşmiştir. Kayseri nüfusunun yüzde 40. 95'ini ikamet ettiği Melikgazi ilçesi 582 bin 55 kişi ile en çok nüfusa sahip olan ilçe oldu. Bu sırasıyla 400 bin 726 ile Kocasinan, 165 bin 127 kişi ile Talas, 66 bin 250 kişi ile Develi ve 36 bin 208 kişiyle Yahyalı ilçeleri takip ettik. Özvatan ilçesi ise 3 bin 891 kişi ile en az nüfusa sahip ilçe oldu" ifadelerini kullandı.

Uslu, "Kayseri'de 2019 yılında 32 olan ortanca yaş, 2020 yılında önceki yıla göre artış göstererek, 32.3 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 31.7 iken kadınlarda 32.9olarak gerçekleşti. Kayseri 81 il içerisinde ortanca yaş sıralamasında 55. sıradadır" dedi.