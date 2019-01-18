Kayseri'nin rekortmen yüzücüsü Yiğit Aslan ve Antrenörü Corrado milli takım kampına gidiyor

Kayseri'nin rekorlara doymayan yüzücüsü Yiğit Aslan ve İtalyan Antrenör Corrado 19-25 Ocak 2019 tarihleri arasında Mersin'de yapılacak olan Milli Takım Kampına katılacaklar.

13-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Avusturya'nın Graz kentinde yapılacak olan Uluslar Arası Yıldızlar Yüzme Şampiyonasına hazırlık için yapılan milli takım kampına Kayseri'den başarılarıyla adını sıkça duyuran Yiğit Aslan ve Antrenörü Corrado Rosso katılıyor.

Milli Takım ve Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi(TOHM) sporcusu Yiğit Aslan, en son katıldığı yarışta Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçük ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonasında 800 metreyi 08:08:12 ve 1500 metreyi 15:18:10' luk derecelerle yeni Türkiye rekorlarına imza atmıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, denizsiz şehrin şampiyon yüzücüsü Yiğit Aslan'a ve antrenörü Corrado Rossa'ya gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve katılacakları milli takım kampı ve akabindeki Uluslar Arası Yıldızlar Şampiyonası'nda başarılar diledi.