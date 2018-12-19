Kayseri'nin tescilli markası Kafe Sinan

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kafe Sinan'ın Kayseri'ye marka değeri olarak kazandırılmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Rutin belediyecilik faaliyetlerini en iyi şekilde yapan Kocasinan Belediyesi eğitim, sosyal, kültürel ve sanatsal hizmetlerin yanı sıra Kafe Sinan'la da vatandaşların daha keyifli vakit geçirmelerine katkı sağlıyor. Uygun fiyatlı menüsü, güler yüzlü personeli ve kaliteli ürünlerle vatandaşların memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veren Kafe Sinan, Kayserililerin vazgeçilmez mekanlarından biri haline geldi. Mekan ve sunum olarak yenilikçi tarzı ile Kayserililerin gözdesi olan Kafe Sinan ismi, Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan müracaat neticesinde Kocasinan Belediyesi adına marka değeri ve kullanım hakkı olarak tescil edildi.

Kafe Sinan'ın Kayseri'ye marka değeri olarak kazandırılmasından mutluluk duyduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “2023 vizyonunda marka şehirler, marka ilçeler oluşturmamız gerekmektedir. Birçok tabiat güzelliği ve kültürel zenginliği içinde barındıran ilçemizin adını aldığı Mimar Sinan'ın bütün Avrupa'da yaptığı eserler günümüze kadar ulaşmıştır. Bu doğrultuda Mimar Sinan'ın ismini taşıyan Kafe Sinan'ın daha da ön plana çıkarılması ve ilçenin tanıtımına katkı sağlamasını son derece önemli buluyorum. Kocasinan'ımızı, daha ileriye taşımak için bu markalaşmayı çok fazla önemsiyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak Kocasinanımızın milli ve manevi değerlerini, kültür, sosyal, sanat ve turizm gibi faaliyetlerimizle gelecek nesillere aktarmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Amacımız, ilçemizi her alanda öne çıkaran markaların koruma altına alınmasını sağlamaktır. Bu vesileyle Kafe Sinan'a gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, hemşehrilerime hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.