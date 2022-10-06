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Kayseri'nin turizm değerleri Kıbrıslılara tanıtılacak

Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı, TURSAB ve KITSAB iş birliği ile düzenlenecek program ile Kayseri’nin turizm değerleri Kıbrıslı seyahat acentelerine tanıtılacak.

Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı, TURSAB ve KITSAB iş birliği ile düzenlenecek program ile Kayseri'nin turizm değerleri Kıbrıslı seyahat acentelerine tanıtılacak.


Kayseri - Kıbrıs uçuşlarının direkt olarak başlaması ile iki bölge arasındaki turizm gelişmeye başladı. Bu çerçevede de TURSAB, KITSAB ve ORAN işbirliği ile 14-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek program ile Kayseri'de Kıbrıslı Seyahat Acenteleri, Turizm Bakanlığı yetkilileri ve basın mensuplarından oluşan heyete Kayseri Turizm Değerleri Tanıtım Gezisi yapılacak.


Gezi çerçevesinde Erciyes Kayak Merkezi, Sultan Sazlığı, Soğanlı Vadisi ve Kayseri Şehir Merkezi başta olmak üzere bölgedeki turizm değerleri tanıtılarak, Kayseri Mutfağının da katılımcılar tarafından tadılması sağlanacak.

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