'Kayseri'nin yapılaşmasında kurumsal kimlik olmalı"

İnsanların Kayseri'ye geldiklerinde ilk karşılaşacakları konunun kurumsal kimlik olması gerektiğini ifade eden Kent Estetik Kurulu Başkanı mimar Kasım Balcı “Malumunuz her şirket bir kurumsal kimlik çalışması yapar. Kurumsal yapısını oluştururken kurumsal logosunu renklerini oluşturur. Hatta ofis içerisinde bulunan parfüm kokusu dahi o işyerinin kurumsal kimliğini ortaya çıkartır. Bu işin ucu bucağı yok. Şehirlerde de bu “ Kurumsal Kimlik” olmalı. K Şehirlerde kurumsal kimlik denince o şehirlerde gördüğünüz tüm binaların renkleri, kaldırımlar, Binaların yükseklikleri, aralarında ki boşluk oranları, caddeler kaldırımlarda kullanılan malzemeler, her türlü tabelalar vs. Bunların tamamı şehirlerde kurumsal kimliği oluşturur. Kent estetik kurulu olarak şu anda ilk hedefimiz bu. Bu gerekçeyle ilgili olarak Kayseri'nin bir kurumsal kimlik çalışmasını yaptırmak istiyoruz. Dış ülkelerde şehirde inşa edilen binalarda bir renk uyumu mevcut. Bu çok önemli olan bir konu ‘dedi.

Aynı zamanda Ak Parti Belediye Meclis üyesi olan Kasım Balcı 2010 yılında kurulan ‘ Kent Estetik Kurulunun' çalışmaları hakkında bilgi verirken kurulun yaklaşık 12 yıldır çalıştığını ifade etti. Kendisinin de son 2 yıldır bu kurulda başkanlık yaptığını ifade ederek tamamen gönüllülük esasına göre hizmet verdiklerini söyledi.

Şehir ‘de yüksek katlı ve düşük katlı binaların da yan yana inşa edilebildiğine işaret eden Balcı “ Şehir planları ile yüksek ve düşük katlı binaların yan yana yapılmasının önüne geçilebilir. Şehir planlamasına belirli bir yükseklik sınırı konur. Aynı sınırlama belirli bir katın altında yapılamaz da olmalı. Yükseklik sınırının olduğu yerde alçak katlı bina yapımında da sınırlama olmalı. Bir parselin sahibi müteahhit ‘in verdiği teklifle anlaşamaz ise bina yüksekliği yanında 12 katlı bir bina bulunan yerde 8 katlı yeni bir bina inşaa edilebiliyor. Kent estetiğini en fazla bozan konulardan birisi de bu maalesef “dedi.