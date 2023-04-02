Kayseri'nin Yeni Yollarına 1,5 Milyar TL'lik Yatırım

Memduh Büyükkılıç, 4 yıllık başkanlığı sürecinde Kayseri'de ulaşılabilir bir kent olma vizyonuyla yaklaşık 90 kilometrelik, yaklaşık 1,5 milyar TL'lik yeni yol inşa ederek ulaşıma ‘yol' açtı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi, her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da daha iyi noktalara taşıma hedefiyle 4 yıldır projelerine devam ediyor. Bu alanda önemli projelere imza atan Büyükkılıç liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, 4 yıl içerisinde stratejik bölgelerde yeni yol projelerini hayata geçirdi. Kayseri'deki mevcut yolların bakım, onarım ve genişletme çalışmalarının yanı sıra, ihtiyaçlar doğrultusunda yeri yolların da inşasını gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, 31 Mart 2019 yılında başladığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde, 4 yılda yüzlerce milyon TL değerinde 83,75 kilometre yeni yol inşa ederek, ulaşıma katkı sağladı. Kentte, 4 yıl boyunca ulaşımı sağlamak, rahatlatmak, güvenli ve konforlu bir hale getirmek için sürekli olarak planlamalar yapan ve gereklilik ile ihtiyaçlar doğrultusunda projeler üreten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, söz konusu süreçte toplam 1 milyar 449 milyon 900 bin liralık yeni yol yatırımı ile Kayseri'yi ulaşım alanında ihya etti. Kayseri'nin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine kadar hemen her noktada ihtiyaç olan yeni yolları hizmete açan Başkan Büyükkılıç, bir kısmı halen inşa sürecinde olan yeni yol çalışmaları şöyle oldu:

“Erciyes Üniversitesi Anayurt Çıkışı, İldem D Konutları İmar Yolu, Beydeğirmeni Besi Bölgesi Yol Yapımı, Barbaros Mahallesi Kaldırım Caddesi, Oymaağaç 5096.Cadde (Kumsmall Avm Kuzeyi), Serbest Bölge Giriş Yolu, Bekir Yıldız Bulvarı 4.Etap (Şehir Hastanesi-Zafer Caddesi Arası), Hulusi Akar Bulvarının Viyadük Bağlantısı, Bekir Yıldız Bulvarı-Osman Kavuncu Bulvarı Arası Bağlantı Yolu, Yakut Mahallesi Dünya Ticaret Merkezi ve Fuzuli Caddesi Arası, İstasyon Caddesi-Seyyid Burhanettin Bulvarı Yol Çalışması, Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Alanı Yol Düzenlemesi, Millet Bahçesi Yanı Erişim Yolu, Hacılar Hisarcık Arası Yol Yapım ve Genişletme, Erkilet Hıdırellez Yolu, Argıncık Fevzioğlu Mahallesi, Erenköy Mahallesi 1.Etap, Kuruköprü Mahallesinde Köprü ve Yol Yapımı, Beyazşehir Mahallesi Osman Özcan Caddesi, Mustafa Şimşek Bulvarı Devamı, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Erenköy 2.3. Etap ve Sukünet Sokak, Eşref Bitlis Bulvarı, Argıncık Eski Hal Önü Yol Çalışması, Talas Raylı Sistem Güzergahı, Erkilet Osman Gazi Mahallesi 30 Metre İmar Yolları, Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi 30 Metre İmar Yolları ve Sivas Bulvarı Kocasinan Bulvarı Arası Yol Çalışması.”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'deki yeni yol inşasında 2022 yılı içerisinde geride kalan 3 yıldaki senelere kıyasla rekor bir artış gerçekleştirerek toplam 662 milyon 580 bin TL yatırım ile 30 bin 350 kilometrelik yeni yol yaptı. Günün koşullarına ve standartlarına uygun, konforlu, güvenli yollar inşa eden Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, 4 yıl içerisinde söz konusu yeni yolların neredeyse tamamını Kayserili vatandaşların hizmetine sundu. Kayseri'deki 4 noktada ise büyük oranda tamamlanan yolların inşa çalışması sürüyor.