Kayseri'nin Yıldız Pehlivanları Yozgat'tan Madalyalar ile döndüler

Yozgat’ta düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Güreş Grup müsabakalarında Kayserili pehlivanlar madalyalara ambargo koydu.
Yozgat'ta düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Güreş Grup müsabakalarında Kayserili pehlivanlar madalyalara ambargo koydu.
Okullar Arası Yıldızlar Güreş Grup Müsabakaları 07 - 08 Şubat 2020 tarihleri arasında Yozgat'ta yapıldı. Müsabakalarda Kayseri ekibi Greko-Romen stilde 4 Altın, 2 Gümüş ve 3 Bronz Madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Temsilcimiz bu sonuçla ilimizi Türkiye Finallerinde temsil edecek.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Yozgat'tan madalyalarla dönen Sporcularımızı ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.