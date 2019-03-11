Kayseri'nin yıldız yüzücüleri belli oldu

4-6 Mart 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme havuzunda yapılan yarışmalara takım halinde erkeklerde 8 okuldan 45 sporcu, kızlarda 7 okuldan 39 sporcu, ferdi olarak ise erkeklerde 20, kızlarda 16 sporcu katıldı.

Dereceye giren okullar ve ferdi sporcular 17-19 Mayıs 2019 tarihleri arasında Okullar Arası Yıldızlar Grup Birinciliğinde yarışacaklar. Grup müsabakalarında başarı gösteren okullar ve sporcular 10-12 Haziran 2019 tarihleri arasında İlimizde düzenlenecek olan Yüzme Yıldızlar Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katılacaklar.