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Kayseri'nin yıldız yüzücüleri belli oldu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Yıldızlar Yüzme İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


4-6 Mart 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme havuzunda yapılan yarışmalara takım halinde erkeklerde 8 okuldan 45 sporcu, kızlarda 7 okuldan 39 sporcu, ferdi olarak ise erkeklerde 20, kızlarda 16 sporcu katıldı.


Dereceye giren okullar ve ferdi sporcular 17-19 Mayıs 2019 tarihleri arasında Okullar Arası Yıldızlar Grup Birinciliğinde yarışacaklar. Grup müsabakalarında başarı gösteren okullar ve sporcular 10-12 Haziran 2019 tarihleri arasında İlimizde düzenlenecek olan Yüzme Yıldızlar Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katılacaklar.

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