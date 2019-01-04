Kayseri'nin yüzde 2'si küçük esnaf

2018 yılıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, son açılan ve kapanan iş yerleri ile birlikte küçük esnaf rakamının, Kayseri nüfusunun yüzde 2'sine denk gelecek orana ulaştığını söyledi.

KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Birliğe bağlı 41 odada, defter büyüklüğü yıllık 60 bin ile 1 milyon TL olan küçük esnaf sayısının 25 bin 750'ye ulaştığını ifade etti.

En çok bakkallar ve taşımacılık yapan iş yerleri kapandı

Söz konusu rakamın, Kayseri nüfusunun yaklaşık yüzde 2'sine denk geldiğini kaydeden Övüç, 2018 yılında açılan ve kapanan iş yeri rakamlarına dair ise şu bilgileri verdi:

“2018 yılında bağlı 41 odamıza 3 bin 370 kişi kayıt yaptırmış ve iş yeri açmıştır. Bin 465 kişi de, ekonomik krizden dolayı esnaflığına son vermiş ve bağlı odalarımızdan kayıtlarını sildirmiştir. En çok kapatılan iş kolları ise bakkal ve taşımacılık sektöründeki iş yerleri olarak görülmüştür.”

“2019 yılının ‘yakınma' değil, ‘yekinme' yılı olmasını umuyoruz”

2018 yılında kur yükselişinin yaşandığı Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarından sonraki dilimin esnaflar açısından olumlu geçmediğini belirten Övüç, “2019 yılının ilk çeyreğinden umudumuz yok ama ilk çeyrekten sonra ekonominin yavaş yavaş düzlüğe çıkacağı ümidini taşıyoruz. Bu vesileyle Kayseri'deki esnaf arkadaşlarımızın 2019 yılını tebrik ediyorum. İnşallah 2019 yılı Kayseri için yakınma değil, yekinme yılı olur diyorum ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.