Kayseri'nin yüzünü voleybol takımları güldürdü

Hes Kablo Kayserispor'un haftayı mağlubiyetle kapattığı haftada Kayserili sporseverlerin yüzünü voleybol takımları güldürdü. Kayseri'yi 1. Ve 2. Lig'de temsil eden 3 voleybol kulübü de haftayı galibiyet eli kapattı.

Sigorta Shop Kadınlar 1.Ligi'de mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, haftayı kendi evinde güçlü rakibi Genarali Sigorta Sakarya Voleybol'u 3-1 mağlup ederek kapattı. Erkekler 1. Ligde mücadele eden Melikgazi Belediyespor ise Ankara deplasmanında Ziraat Bankası'nı 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini almanın sevincini yaşadı.

Son olarak Kayseri'yi Erkekler 2. Ligi'nde temsil eden Develi Belediyespor ise Aksaray deplasmanında Kuzeyboru Aksaray MTAL'i 3-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetine uzandı. Kayseri Voleybol İl temsilcisi Halil Dicle, takımları kutlayarak, başarılarının devamını diledi.