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Kayserispor 1 Mayıs'ı bekliyor

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, 1 Mayıs Cuma günü yapılacak olan toplantıdan çıkacak sonucu bekliyor.


Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bekleyiş devam ediyor. Mart ayında korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen liglerin ardından sarı-kırmızılı kulüpte liglerin başlayıp, başlamayacağını merak ediyor.


Hes Kablo Kayserispor, 1 Mayıs 2020 Cuma günü Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu'nun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı ile yapacağı toplantıdan çıkacak kararı bekliyor.


Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, "Devletimizin vereceği karara göre hareket edeceğiz. Eğer liglerin oynanması kararı çıkarsa ona göre hareket edeceğiz. Yok eğer liglere bu sezon için nokta konacaksa da ona göre adım atacağız" dedi.


Sarı Kırmızılı takıda futbolcular, bireysel olarak antrenmanlarını gerek tesislerde gerekse spor salonunda sürdürüyor.

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