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Kayserispor 1 puana sevinemedi

İstikbal Mobilya Kayserispor’un başarılı futbolcusu Deniz Türüç, “ 1 puanla ayrıldığımıza gerçekten üzülüyoruz” dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı futbolcusu Deniz Türüç, “ 1 puanla ayrıldığımıza gerçekten üzülüyoruz” dedi.


Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 24.haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor dün sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak kaybettiği 2 puanın üzüntüsünü yaşıyor. Son 10 maçtır kaybetmeyen Sarı-Kırmızılılarda oynadığı futbol, attığı goller ve yaptığı asistler ile dikkat çeken kaptan Deniz Türüç sosyal medyada yaptığı açıklamada, “ Evimizde muhteşem desteğinizle kazanmaya bu kadar yakın olduğumuz maçtan 1 puanla ayrıldığımıza gerçekten üzülüyoruz. Geriye düşsek de öne geçmesini oynadığımız güzel oyunla başardık. Uzun süreli kaybetmediğimiz ve böyle bir rakibe karşı bu oyunu gösterdiğimiz için ayrıca motive ve mutluyuz. Tribünde oluşturduğunuz itici güç için büyük Kayseri taraftarına minnettarız” diye konuştu.

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