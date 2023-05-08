Kayserispor 1 puanla döndü

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 33. haftasını 1 puanla kapattı. Deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelen sarı kırmızılılar ilk yarısı golsüz tamamlanan zorlu 90 dakikanın ikinci yarısında 2 kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Rakibi ile 2-2 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapatan Yukatel Kayserispor, ligin 34. haftasını bay geçecek. Geride kalan 33. hafta sonunda 32 maça çıkan sarı kırmızılılar 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 49 puan topladı.

49 puanla 6. sırada yer alan Kayserispor ligin 34. haftasında rakiplerinin puan kaybını bekleyecek.