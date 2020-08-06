Kayserispor 10 Ağustos'ta topbaşı yapacak

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kasyerispor, yeni sezon hazırlıklarına start veriyor. Ligin sona ermesinden sonra kısa bir tatile çıkan sarı-kırmızılı futbolcular, pazartesi günü yeniden toplanıyor. Sarı-kırmızılılar, pazartesi günü ilk olarak korona virüs testinden geçecek ve ardından yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Hes Kablo Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Takımımız 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü 16.00'da Covid-19 testine girecek. Aynı günün akşamı saat 19.00'da sezonun ilk antrenmanına çıkacaktır" denildi.