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Kayserispor 10 puana ulaştı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig’deki puanını 10’a yükseltti.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'deki puanını 10'a yükseltti.


Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı 3-0'lık netice ile mağlup eden Yukatel Kayserispor puan tablosunda 10 puana erişti. Oynadığı 6 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik 2 yenilgi alan sarı kırmızılılar, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarından sonra Galatasaray maçını da kazandı.


Yukatel Kayserispor, bu sezon sahasında oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alırken yenilgi yüzü görmedi. Kayserispor sahasında Kasımpaşa ve Galatasaray'ı mağlup ederken Adana Demirspor ile berabere kalmıştı.

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