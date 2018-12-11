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Kayserispor 11 hafta sonra kazandı

Kasımpaşa’yı mağlup eden Kayserispor 11 hafta sonra deplasmanda 3 puan aldı.

Kasımpaşa'yı mağlup eden Kayserispor 11 hafta sonra deplasmanda 3 puan aldı.


Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasına yeni teknik direktörü Hikmet Karaman ile giren ve lig ikincisi Kasımpaşa'ya konuk olan Kayserispor, 3 puanı 3 golle alarak büyük bir sükse yaptı. Hem puan tablosundaki 17. sıradan kurtulan hem de moral depolayan Kayserispor, 11 hafta sonra deplasmanda galip geldi.


Bu sezon ligde oynadığı 15 maçta sadece 4 galibiyeti bulunan Kayserispor, ligin 4.haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenmişti. Bu maçtan sonra çıktığı 5 deplasman maçını da kaybeden Kayserispor, sezonun en flaş takımlarından birisi olan Kasımpaşa karşısında son derece enteresan bir galibiyet elde etti. Rakibin 2 penaltı kaçırdığı maçta 3 puanı 3 golle alan Kayserispor, 11 hafta sonra hem deplasman galibiyeti aldı hem de bu sezon 2.kez bir maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.


Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Haftalardır böylesi bir galibiyete hasrettik. Kasımpaşa maçında enteresan da olsa galip gelerek hanemize 3 puan yazdırdık. Önemli olan kazanmaktı. Sıkıntılı süreçten geçerken alınan bu galibiyet hepimize büyük moral oldu. 3 puanı 3 golle hem de deplasmanda almak ekstra sevindirdi. Şimdi Akhisarspor ve B.B.Erzurumspor maçlarını kazanmak için konsantre olmalıyız" dedi.

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