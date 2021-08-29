Kayserispor 11 sezon sonra kez Başakşehir'i mağlup etti

Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 11 sezon sonra deplasmanda Başakşehir'i mağlup etti.

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan Yukatel Kayserispor, rakibini İstanbul'da mağlup etti. Bugüne kadar rakibi ile deplasmanda oynadığı 12 maçta 3 beraberlik 7 yenilgi alıp 2 kez kazanan sarı kırmızılılar, bu sezonki maçta tek golle yenerek 3 puanı almayı başardı. Rakibini bundan 11 sezon önce İstanbul'da oynadığı maçta 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran sarı kırmızılılar, sonrasında oynadığı maçlarda galibiyete erişememişti. Başakşehir ile Kayserispor arasında geçen sezon oynanan lig maçı da golsüz sona ermişti. İki takım arasında İstanbul'da oynanan Süper Lig maçları ve sonuçları şöyle:

2021/2022 Başakşehir-Kayserispor 0-1

2020/2021 Başakşehir-Kayserispor 0-0

2019/2020 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2018/2019 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2017/2018 Başakşehir-Kayserispor 3-1

2016/2017 Başakşehir-Kayserispor 5-0

2015/2016 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2012/2013 Başakşehir-Kayserispor 0-0

2011/2012 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2010/2011 Başakşehir-Kayserispor 0-2

2009/2010 Başakşehir-Kayserispor 1-2

2008/2009 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2007/2008 Başakşehir-Kayserispor 1-1