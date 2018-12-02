Kayserispor 13 gol yedi

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasını 12 puanla geride bırakan Kayserispor, kalesini gole kapatamıyor.

Son 4 maçında puan alamayan Kayserispor, kalesinde de 13 gol görerek mağlup oldu. Son olarak ligde Sivasspor'u sahasında 2-0 yenerek hanesine puan yazdıran Kayserispor, sonrasında oynadığı 4 maçta sadece 1 gol atarken 13 gol gördü.

Ligde oldukça sıkıntılı günler geçiren Kayserispor, ligin 11. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu. Sonrasında 12. haftada sahasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Kayserispor, ligin 13. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 5-0 yenilmişti. Sarı Kırmızılılar, son oynadığı Trabzonspor maçını da 2 golle yenik tamamladı ve 4 haftadır puana hasret kaldı.

Kayserispor, bu sezon geride kalan 14 haftada 9 maçta gol atamadı. Kayserispor, ligde bu sezon oynadığı Bursaspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Konyaspor, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Galatasaray, Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarında gol sevinci yaşayamadı.