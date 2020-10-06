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Kayserispor 14 transfer yaptı

Hes Kablo Kayserispor, transfer tescil döneminde kadrosuna 14 futbolcu kattı.


Süper Lig'de başarılı bir dönem geçirmek isteyen Hes Kablo Kayserispor, ilk Transfer ve Tescil döneminde 9 yabancı 5 yerli futbolcu olmak üzere 14 futbolcu kadrosuna kattı.


Sarı Kırmızılı kulüp, yerli futbolcu olarak Muğdat Çelik, İlhan Depe, İlhan Parlak, Aziz Eraltay ve Okan Acar ile anlaşırken yabancı futbolcu olarak Yaw Ackah, Daniel Avramovski, Dimitrios, Harrison Manzala, Joseph Attamah, Aaron Lennon, Wilfried Kanga, Manuel Fernandes ve Denis Alabec ile sözleşme yaptı.


Sezon başı itibariyle sözleşmesi biten kaleci Silviu Lung ve stoper Cristian Sapunaru ile yeniden anlaşan Hes Kablo Kayserispor, kadrosunda bulunan Bernard Mensah'ı Beşiktaş'a, Anthony Uzoddima'yı Giresunspor'a kiralık olarak gönderdi.

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