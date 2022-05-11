İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor 14 yıl sonra finalde

Trabzonspor’u kupanın dışına iten Kayserispor, 14 sezon sonra finale yükseldi.

Trabzonspor'u kupanın dışına iten Kayserispor, 14 sezon sonra finale yükseldi.



Kayserispor yıllar sonra Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Bundan 14 sezon önce Bursa'da oynanan Türkiye Kupası final maçında Gençlerbirliği ile karşılaşan Kayserispor, müsabakayı penaltı atışları sonrasında 11-10 kazanıp kupayı müzesine götürmüştü.


Kayserispor, 26 Mayıs 2022 Perşembe günü oynanacak Türkiye Kupası Final maçında bir kez daha kupayı kazanma heyecanı yaşayacak.

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