İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor 16 yabancısını belirledi

Hes Kablo Kayserispor’un TFF’ye bildirmesi gereken 16 yabancı futbolcu belirlendi.

Hes Kablo Kayserispor'un TFF'ye bildirmesi gereken 16 yabancı futbolcu belirlendi. 3 futbolcunun lisansı askıya alındı.


Süper Lig'in ikinci yarısında Hes Kablo Kayserispor'un kadrosunda yeralacak olan 16 yabancı futbolcu belirlendi. Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile teknik direktör Dan Petrescu tarafından belirlenen yabancı oyuncuların isimleri Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.


Hes Kablo Kayserispor kadrosunda ligin ikinci yarısında forma giyecek olan yabancı futbolcular Aaron Justin Lennon, Anton Maglica, Besard Sabovic, Cristian Sapunaru, Daniel Avramovski, Denis Alibec, Dimitrios Kolovetsios, Gustavo Campanharo, Jopesh Attamah, Karlo Muhar, Kevin Luckassen, Miguel Lopes, Nehuen Mario Paz, Pedro Henrique, Silviu Lung ve Zoran Kvrzic olarak belirlendi.


Hes Kablo Kayserispor, ligin ilk yarısında kadroda bulunan Harrison Manzala, Manuel Fernandes ve Wilfried Kanga'yı TFF'ye bildirmedi ve lisanslarını askıya aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.