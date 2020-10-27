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Kayserispor 17. sıraya geriledi

Hes Kablo Kayserispor, ligin 6.

haftasını 17. sırada tamamladı.


Süper Lig 2020-2022 sezonunda 6.hafta maçları tamamlandı. Oynanan 10 müsabaka sonrasında haftasını 17. sırada tamamladı. Fikstür gereği ligin 6.haftasını maç yapmadan BAY olarak geçen sarı kırmızılı ekip, rakiplerinin kazanması ile 6 puanla 17.sıraya kadar geriledi. Hes Kablo Kayserispor ligin 7.haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.


Çaykur Rizespor ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki müsabaka 1 Kasım 2020 Pazar günü Rize Didi Stadı'nda oynanacak.

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