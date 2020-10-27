Kayserispor 17. sıraya geriledi

haftasını 17. sırada tamamladı.

Süper Lig 2020-2022 sezonunda 6.hafta maçları tamamlandı. Oynanan 10 müsabaka sonrasında haftasını 17. sırada tamamladı. Fikstür gereği ligin 6.haftasını maç yapmadan BAY olarak geçen sarı kırmızılı ekip, rakiplerinin kazanması ile 6 puanla 17.sıraya kadar geriledi. Hes Kablo Kayserispor ligin 7.haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Rizespor ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki müsabaka 1 Kasım 2020 Pazar günü Rize Didi Stadı'nda oynanacak.