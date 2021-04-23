Kayserispor 18. deplasman maçında

deplasman maçına çıkacak.

Kayserispor, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu sezon 17 deplasman maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da 3 puan mücadelesi verecek. Kayserispor bu sezon deplasmanda oynadığı 17 maçta 4 kez kazanırken 8 kez kaybetti. 5 kez berabere kalan Kayserispor rakip filelere 13 gol atarken kalesinde ise 23 gol gördü. 17 maçta 17 puan toplayan Kayserispor; Ankaragücü, Denizlispor, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarını kazandı.

Beşiktaş ile Kayserispor arasında yarın oynanacak Süper Lig müsabakası saat 20.30'da başlayacak.