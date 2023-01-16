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Kayserispor 18 maçta 28 gol attı

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, rakip filelere 18 maçta 28 gol attı.

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, rakip filelere 18 maçta 28 gol attı.


Süper Lig'in ilk yarısını 26 puanla 8. sırada tamamlayan Yukatel Kayserispor, oynadığı 18 maçta rakip ağlara 28 gol atabildi. 19 takımın mücadele ettiği ligde Kayserispor adına en çok gol atan isim Miguel Cardoso oldu. Portekizli isim 5 gole imza koyarken, Mario Gavronovic 4 golle ikinci sırada yer aldı. Olivier Kemen, Bernard Mensah, Mame Baba Thiam 3'er gol, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Majid Hosseini 2'şer gol atarken İlhan Parlak, Gökhan Sazdağı, Andrea Bertolacci ve Ali Karimi ise 1'er gol kaydettiler. Yukatel Kayserispor adına atılan goller ve oyunculara göre dağılımı ise şu şekilde:


Miguel Cardoso: 5 gol


Mario Gavranovic: 4 gol


Mame Baba Thiam: 3 gol


Bernard Mensah: 3 gol


Olivier Kemen: 3 gol


Ramazan Civelek: 2 gol


Majid Hosseini: 2 gol


Onur Bulut: 2 gol


Gökhan Sazdağı:1 gol


İlhan Parlak: 1 gol


Ali Karimi: 1 gol


Andrea Bertolacci: 1 gol

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