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Kayserispor 2 futbolcu ile anlaştı

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, dış transferde 2 futbolcu ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.


Spor Toto Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala 40 puanı bulan ve kümede kalmayı garantileyen İstikbal Mobilya Kayserispor, önümüzdeki sezonun hesaplarını yapmaya başladı.


Ekonomik sıkıntı içerisinde olan sarı kırmızılı takımın gücünü artırmanın hesabı içerisinde olan kulüp başkanı Erol Bedir, 2 futbolcu ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.


İHA muhabirine konuşan başkan Erol Bedir, "Bu sezon çok sıkıntı çektik. Ekonomik olarak, kadro olarak, sportif olarak. Ancak belirlediğimiz hedefimize ulaştık. Keşke daha yukarılara çıkabilseydik. Kalan 2 maçımızı da kazanıp ligi en iyi şekilde noktalandırmak istiyoruz. Sonrasında da önümüzdeki sezonun kadrosu için çalışmalara hız vereceğiz" dedi.


Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Erol Bedir, "Belirlenecek bütçe ile de Kayserispor'u daha yukarılara taşıyacak transfer hamlelerini yapacağız. Zaten bazı transferler yaptık. Şu anda bunları söylemek istemiyorum. Şimdi tamamladığımız 2 transfer var. Bunları söylesem, 'yok canım o kadar da değil' dersiniz. Yaptığımız transferler de var, yapacağımız da var" diye konuştu.

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