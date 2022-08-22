Kayserispor 2. kez yenildi

maçında 2. yenilgisini aldı.

Süper Lig'de mücadele veren maçında ikinci kez mağlup oldu. Sarı kırmızılılar, deplasmanda oynadığı Başakşehir maçını 2-0 kaybederek haftayı puansız noktaladı. İstanbul Fatih Terim Stadında oynanan maçta ilk yarıyı 1-0 yenik tamamlayan Yukatel Kayserispor, ikinci yarıda kalesinde bir gol daha görerek müsabakayı 2-0 yenik noktaladı. Lige 1-0'lık Beşiktaş yenilgisi ile başlayan Yukatel Kayserispor, ikinci haftada sahasında İstanbulspor'u 1-0 yenerek 3 puan almıştı.

Yukatel Kayserispor, ligin 4. haftasında sahasında Giresunspor ile 3 puan mücadelesi verecek.