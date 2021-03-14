İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor 2 maç sonra kaybetti

Hes Kablo Kayserispor üst üste kazandığı iki maçın ardından ligin 30.

haftasında evinde oynadığı maçta Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.


Hes Kablo Kayserispor, sahasında konuk ettiği maçta Galatasaray'a boyun eğdi. Ligin 28.haftasında Çaykur Rizespor 2-1 ve 29.haftasında deplasmanda Hatayspor'u 3-1 yenerek çıkışa geçen Sarı Kırmızılılar ligin 30.haftasında oynadığı maçta Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.


Ligde iki maç sonra kaybeden sarı kırmızılı ekip, 31 puanda kaldı. Hes Kablo Kayserispor, ligin 31.haftasında deplasmanda İstanbul ekibi Karagümrük'e konuk olacak.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.