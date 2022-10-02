İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor 2 maç sonra kaybetti

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 8.

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 8. haftasında sahasında oynadığı maçta Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.


Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, sahasında oynadığı maçta Trabzonspor'a kaybetti. Ligin 6. haftasında sahasında Antalyaspor'u 1-0 yenen Kayserispor, ligin 7. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 4-0 yenmişti. Ligde iki maç sonra kaybeden sarı kırmızılı ekip, 12 puanda kaldı. Yukatel Kayserispor, ligin 9. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak.

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