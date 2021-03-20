İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor 2 maçtır gol atamıyor

Deplasmanda Fatih Karagümrük’e 3-0 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, gol atamadığı son 2 karşılaşmayı da kaybetti.

Deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, gol atamadığı son 2 karşılaşmayı da kaybetti.


Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor son 2 maçta kalesinde 6 gol görürken, rakip fileleri ise havalandıramadı. Ligin 30. haftasında evinde oynadığı maçta Galatasaray'a ve ligin 31.haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-0'lık sonuçla kaybeden Hes Kablo Kayserispor 2 maçtır gol sevinci yaşayamadı. Hes Kablo Kayserispor bu sezon 12 maçta gol atamazken, 9 maçta ise kalesinde gol görmedi.


Son 2 maçtır galip gelemeyen ve puan alamayan sarı kırmızılı ekip, 31. haftayı 31 puanla geçti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.