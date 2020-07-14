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Kayserispor 2 maçtır kazanamıyor

Hes Kablo Kayserispor son 2 maçtır kazanamıyor.

Sarı-Kırmızılılar, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında sadece 1 puan aldı.


Hes Kablo Kayserispor, son oynadığı 2 maçtan 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı Kırmızılılar yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisine son 2 haftada sürdüremedi. Sarı Kırmızılılar 31.haftada deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olurken, 32.haftada ise Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. 32 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak 32 puan toplayan Hes Kablo Kayserispor 17.sırada yer alıyor.

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